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26 октября 2025, 20:08

Семак: «Соболев на сегодняшний день — не второй и не третий кандидат на позицию нападающего»

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ и объяснил, почему нападающий Александр Соболев остался в запасе.

— Хорошая игра с точки зрения качества, результата. Мы более уверенно смотрелись по игре. Не совсем тот результат который позволял расслабиться. Ребята показали хороший футбол, заслуженно победили.

— Соболев сейчас не второй и не третий кандидат на позицию нападающего?

— На сегодняшний день — да. Каждый играет, исходя из своего состояния. Кто лучше готов на сегодняшний день, тот и выходит. Плюс имеет значение, против кого мы играем. Если надо бежать за спину — Лусиано лучше. При забросах лучше Соболев.

— Слева сыграл Алип, не вышел Дуглас.

— Горшков после травмы недавно сыграл в Кубке. Посчитали, что нужен игрок побыстрее. «Динамо» старалось форсировать атаки. В единоборствах Алип чуть быстрее. Приняли решение, что нужен игрок, который хорошо борется. Вега привыкает, гораздо лучше выглядит. В атаке он хорош, трудится, но в такой игре не рискнули его выпустить. При другом уровне поставили бы в старт, но решили сыграть так. Думаю, не ошиблись. У Сантоса повреждение плечевого сустава. Позже скажем, какой срок восстановления, реабилитации. Сегодня не могли на него рассчитывать.

«Зенит» благодаря победе поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. В следующем туре команда сыграет дома с «Локомотивом» 1 ноября.

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Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Г
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Краснодар

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П
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Динамо

 2
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 2
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Ростов

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И К Ж
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Рубин

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