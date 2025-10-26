Семак: «Соболев на сегодняшний день — не второй и не третий кандидат на позицию нападающего»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ и объяснил, почему нападающий Александр Соболев остался в запасе.

— Хорошая игра с точки зрения качества, результата. Мы более уверенно смотрелись по игре. Не совсем тот результат который позволял расслабиться. Ребята показали хороший футбол, заслуженно победили.

— Соболев сейчас не второй и не третий кандидат на позицию нападающего?

— На сегодняшний день — да. Каждый играет, исходя из своего состояния. Кто лучше готов на сегодняшний день, тот и выходит. Плюс имеет значение, против кого мы играем. Если надо бежать за спину — Лусиано лучше. При забросах лучше Соболев.

— Слева сыграл Алип, не вышел Дуглас.

— Горшков после травмы недавно сыграл в Кубке. Посчитали, что нужен игрок побыстрее. «Динамо» старалось форсировать атаки. В единоборствах Алип чуть быстрее. Приняли решение, что нужен игрок, который хорошо борется. Вега привыкает, гораздо лучше выглядит. В атаке он хорош, трудится, но в такой игре не рискнули его выпустить. При другом уровне поставили бы в старт, но решили сыграть так. Думаю, не ошиблись. У Сантоса повреждение плечевого сустава. Позже скажем, какой срок восстановления, реабилитации. Сегодня не могли на него рассчитывать.

«Зенит» благодаря победе поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. В следующем туре команда сыграет дома с «Локомотивом» 1 ноября.