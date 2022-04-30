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Сегодня, 22:00

Семак обогнал Семина и Слуцкого по числу чемпионств, впереди — только Романцев

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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По общему количеству побед в высшем дивизионе главный тренер «Зенита» Сергей Семак обогнал Юрия Семина и Леонида Слуцкого.

Сергей Богданович сравнялся с Валерием Газзаевым, под руководством которого в 2003 году впервые стал чемпионом в качестве игрока.

Чаще них титул в должности главного тренера завоевывал только Олег Романцев — восемь.

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Годы

Чемпионства

Олег Романцев

Спартак

1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

8

Валерий Газзаев

Спартак-Алания, ЦСКА

1995, 2003, 2005, 2006

4

Сергей Семак

Зенит

2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22

4

Юрий Семин

Локомотив

2002, 2004, 2017/18

3

Леонид Слуцкий

ЦСКА

2012/13, 2013/14, 2015/16

3

Курбан Бердыев

Рубин

2008, 2009

2

Лучано Спаллетти

Зенит

2010, 2011/12

2

Георгий Ярцев

Спартак

1996

1

Дик Адвокат

Зенит

2007

1

Андре Виллаш-Боаш

Зенит

2014/15

1

Массимо Каррера

Спартак

2016/17

1

Напомним, «Зенит», обыграв «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура, сегодня, 30 апреля, стал чемпионом России в восьмой раз в своей истории.

За три тура до конца команда Семака имеет 61 очко и стала недосягаема для ближайшего преследователя — «Динамо» (52 очка).

Олег Романцев
Сергей Семак
ФК Зенит
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Крылья Советов

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