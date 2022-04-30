Семак обогнал Семина и Слуцкого по числу чемпионств, впереди — только Романцев
По общему количеству побед в высшем дивизионе главный тренер «Зенита» Сергей Семак обогнал Юрия Семина и Леонида Слуцкого.
Сергей Богданович сравнялся с Валерием Газзаевым, под руководством которого в 2003 году впервые стал чемпионом в качестве игрока.
Чаще них титул в должности главного тренера завоевывал только Олег Романцев — восемь.
Все тренеры-чемпионы России
|
Тренер
|
Команды
|
Годы
|
Чемпионства
|
Олег Романцев
|
Спартак
|
1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
|
8
|
Валерий Газзаев
|
Спартак-Алания, ЦСКА
|
1995, 2003, 2005, 2006
|
4
|
Сергей Семак
|
Зенит
|
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
|
4
|
Юрий Семин
|
Локомотив
|
2002, 2004, 2017/18
|
3
|
Леонид Слуцкий
|
ЦСКА
|
2012/13, 2013/14, 2015/16
|
3
|
Курбан Бердыев
|
Рубин
|
2008, 2009
|
2
|
Лучано Спаллетти
|
Зенит
|
2010, 2011/12
|
2
|
Георгий Ярцев
|
Спартак
|
1996
|
1
|
Дик Адвокат
|
Зенит
|
2007
|
1
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Зенит
|
2014/15
|
1
|
Массимо Каррера
|
Спартак
|
2016/17
|
1
Напомним, «Зенит», обыграв «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура, сегодня, 30 апреля, стал чемпионом России в восьмой раз в своей истории.
За три тура до конца команда Семака имеет 61 очко и стала недосягаема для ближайшего преследователя — «Динамо» (52 очка).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0