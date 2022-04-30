Семак обогнал Семина и Слуцкого по числу чемпионств, впереди — только Романцев

По общему количеству побед в высшем дивизионе главный тренер «Зенита» Сергей Семак обогнал Юрия Семина и Леонида Слуцкого.

Сергей Богданович сравнялся с Валерием Газзаевым, под руководством которого в 2003 году впервые стал чемпионом в качестве игрока.

Чаще них титул в должности главного тренера завоевывал только Олег Романцев — восемь.

Все тренеры-чемпионы России

Тренер Команды Годы Чемпионства Олег Романцев Спартак 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 8 Валерий Газзаев Спартак-Алания, ЦСКА 1995, 2003, 2005, 2006 4 Сергей Семак Зенит 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 4 Юрий Семин Локомотив 2002, 2004, 2017/18 3 Леонид Слуцкий ЦСКА 2012/13, 2013/14, 2015/16 3 Курбан Бердыев Рубин 2008, 2009 2 Лучано Спаллетти Зенит 2010, 2011/12 2 Георгий Ярцев Спартак 1996 1 Дик Адвокат Зенит 2007 1 Андре Виллаш-Боаш Зенит 2014/15 1 Массимо Каррера Спартак 2016/17 1

Напомним, «Зенит», обыграв «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура, сегодня, 30 апреля, стал чемпионом России в восьмой раз в своей истории.

За три тура до конца команда Семака имеет 61 очко и стала недосягаема для ближайшего преследователя — «Динамо» (52 очка).