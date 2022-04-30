Народный артист РСФСР, болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на четвертое чемпионство «Зенита» подряд.

«Для меня возможность «Динамо» стать чемпионом была не сказкой, а абсолютной реальностью, — сказал Лещенко «СЭ». — Но я изначально понимал, что в России есть одна команда. Правильно укомплектованная, с хорошим менеджментом, с исполнителями. Я очень надеюсь, что следующий чемпионат будет интересней. История очень прискорбная и печальная. Конкуренция отсутствует. Без конкуренции нет конфликта. Нет конфликта — нет театра. Это ужасно. Это не играет на уровень нашего футбола. Поэтому у нас и нет настоящего футбола. Кроме раздражения это ничего не вызывает».

«Зенит» победил «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ и досрочно завоевал титул.