Семак — о победе над «Спартаком»: «Забили три — этого достаточно»
22:52
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 19-го тура российской премьер-лиги над «Спартаком» (3:1).
— Хорошая игра с первой до последней минуты. Несмотря на курьезный гол, продолжали играть активно. Хороший результат, хорошая игра. Поздравляю команду.
— Забить третий мяч «Зенит» мог раньше. Почему многие атаки не были доведены до удара?
— Ударов было достаточно, моментов тоже. Кто-то играл не на своей позиции, кто-то набирает форму. Сыграли здорово, а забить все невозможно. Мы не забили в Туле не выиграли. Тут забили три, этого достаточно. (Гоша Чернов)
Опрос
проголосовало: 2726Все опросы
Кто выиграет золото РПЛ?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю