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Семак — о победе над «Спартаком»: «Забили три — этого достаточно»

22:52
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 19-го тура российской премьер-лиги над «Спартаком» (3:1).

— Хорошая игра с первой до последней минуты. Несмотря на курьезный гол, продолжали играть активно. Хороший результат, хорошая игра. Поздравляю команду.

— Забить третий мяч «Зенит» мог раньше. Почему многие атаки не были доведены до удара?

— Ударов было достаточно, моментов тоже. Кто-то играл не на своей позиции, кто-то набирает форму. Сыграли здорово, а забить все невозможно. Мы не забили в Туле не выиграли. Тут забили три, этого достаточно. (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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