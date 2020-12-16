Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 19-го тура российской премьер-лиги над «Спартаком» (3:1).

— Хорошая игра с первой до последней минуты. Несмотря на курьезный гол, продолжали играть активно. Хороший результат, хорошая игра. Поздравляю команду.

— Забить третий мяч «Зенит» мог раньше. Почему многие атаки не были доведены до удара?

— Ударов было достаточно, моментов тоже. Кто-то играл не на своей позиции, кто-то набирает форму. Сыграли здорово, а забить все невозможно. Мы не забили в Туле не выиграли. Тут забили три, этого достаточно. (Гоша Чернов)