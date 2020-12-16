Семак — о победе над «Спартаком»: «Нам нужно чаще бить»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 19-го тура Тинькофф российской премьер-лиги над «Спартаком» (3:1).
— После падения Малкома вы просматривали повтор. Зачем?
— Фол был за штрафной, поэтому судья и не смотрел. Мы смотрели, будет ли повтор. Есть вопрос справедливости для игроков. Это влияет на ход матча. Смотрим и то, как кто располагался в эпизоде. Это помогает.
— Барриос допускает больше ошибок, чем обычно. Почему?
— Ему нужно как следует отдохнуть. Между сезонами иностранцы дома не были. Каждый футболист столкнулся со сложностями. У всех были спады. Проблем было достаточно. Мы привыкли, что он ниже определенного уровня не опускается. Но нам удалось сохранить его хорошее состояние.
— Гол Ракицкого показал, насколько эффективны дальние удары. Почему «Зенит» всегда их не использует?
— У Ракицкого есть удар, а мы не стараемся добавлять число ударов. Есть показатель веса удара. В нашей команде большинство ударов несет угрозу воротам соперника. Но, конечно, нужно чаще бить.
(Гоша Чернов)
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