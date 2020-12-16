Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 19-го тура Тинькофф российской премьер-лиги над «Спартаком» (3:1).

— После падения Малкома вы просматривали повтор. Зачем?

— Фол был за штрафной, поэтому судья и не смотрел. Мы смотрели, будет ли повтор. Есть вопрос справедливости для игроков. Это влияет на ход матча. Смотрим и то, как кто располагался в эпизоде. Это помогает.

— Барриос допускает больше ошибок, чем обычно. Почему?

— Ему нужно как следует отдохнуть. Между сезонами иностранцы дома не были. Каждый футболист столкнулся со сложностями. У всех были спады. Проблем было достаточно. Мы привыкли, что он ниже определенного уровня не опускается. Но нам удалось сохранить его хорошее состояние.

— Гол Ракицкого показал, насколько эффективны дальние удары. Почему «Зенит» всегда их не использует?

— У Ракицкого есть удар, а мы не стараемся добавлять число ударов. Есть показатель веса удара. В нашей команде большинство ударов несет угрозу воротам соперника. Но, конечно, нужно чаще бить.

(Гоша Чернов)