Семак не видел провокаций со стороны «Зенита» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил нападающему ЦСКА Антону Заболотному, который назвал колхозом потасовку с игроками сине-бело-голубых в концовке матча чемпионата России.

«Заболотный назвал поведение игроков «Зенита» колхозным? Ему надо посмотреть на действия своих игроков, чтобы потом давать оценку, мне кажется, так надо поступать. Я не видел провокаций со стороны моей команды», — приводит слова Семака «РБ Спорт».

ЦСКА с 11 очками поднялся на седьмое место в РПЛ. «Зенит» с 14 очками вышел на вторую строчку в турнирной таблице.

В восьмом туре ЦСКА на своем поле примет «Крылья Советов». Игра пройдет 16 сентября. «Зенит» на день позже в гостях встретится с «Рубином».