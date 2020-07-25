Семак — лучший тренер РПЛ в июле
11:37
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером июля, сообщает пресс-служба Тинькофф РПЛ.
В июле Семак одержал 4 победы (над «Краснодаром», «Сочи», «Оренбургом» и «Ростовом») и 1 раз сыграл вничью (с «Ахматом»). Отмечается, что специалист признан тренером месяца единогласно: за него проголосовали и болельщики, и эксперты РПЛ, и эксперты канала «Матч Премьер».
? Сергей Семак — лучший тренер июля!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 25, 2020
? За главного тренера «Зенита» единогласно проголосовали болельщики, эксперты РПЛ и МАТЧ ПРЕМЬЕР.#ТренерМесяца #ТинькоффРПЛ #РПЛтопчик pic.twitter.com/owapmDtjdk
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