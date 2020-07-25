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Семак — лучший тренер РПЛ в июле

11:37
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером июля, сообщает пресс-служба Тинькофф РПЛ.

В июле Семак одержал 4 победы (над «Краснодаром», «Сочи», «Оренбургом» и «Ростовом») и 1 раз сыграл вничью (с «Ахматом»). Отмечается, что специалист признан тренером месяца единогласно: за него проголосовали и болельщики, и эксперты РПЛ, и эксперты канала «Матч Премьер».

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