Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером июля, сообщает пресс-служба Тинькофф РПЛ.

В июле Семак одержал 4 победы (над «Краснодаром», «Сочи», «Оренбургом» и «Ростовом») и 1 раз сыграл вничью (с «Ахматом»). Отмечается, что специалист признан тренером месяца единогласно: за него проголосовали и болельщики, и эксперты РПЛ, и эксперты канала «Матч Премьер».