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Селюк: «Морено — хороший специалист, но сможет ли он помочь «Сочи»?»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Агент Дмитрий Селюк поделился мнением о назначении Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи».

«В «Сочи» едет хороший испанский специалист. Другое дело, сможет ли он помочь «Сочи»? Думаю, «Сочи» стыков не избежит, будет очень сильная борьба, чтобы не вылететь. Я рад, что испанцы приходят в футбол. Хорошо, что «Сочи» приглашает испанца. Но очень грустно, насколько нет доверия к российским тренерам. Точилина везде таскали еще с тех времен. Но Точилин и тренерская работа... он провалился везде. В ФНЛ в «Олимп-Долгопрудный», там мои футболисты были. Вечно доверие, команда на последнем месте. Давайте посмотрим, что сможет Морено. Гвардиола или Клопп не приедут в Россию», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

15 декабря испанский тренер Морено возглавил «Сочи». Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Сочи
Дмитрий Селюк
Роберт Морено
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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 - : -
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