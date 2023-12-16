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В Испании ограбили дом Кейта Бальде, в котором находилась мать игрока

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Кейта Бальде.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В городе Ареньс-де-Мар (Испания) ограбили дом форварда «Спартака» Кейта Бальде, который на правах аренды выступает за «Эспаньол», сообщает COPE.

По информации источника, грабители проникли в дом футболиста, когда в нем находилась мать 28-летнего сенегальца. Ее заперли в одной из комнат. Воры похитили несколько вещей, которые игрок хранил в сейфе, в том числе дорогие часы.

Каталонская полиция подозревает, что к ограблению может быть причастна банда выходцев из Восточной Европы.

«Эспаньол» арендовал Бальде у «Спартака» в летнее трансферное окно. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. В нем предусмотрена опция выкупа. Форвард провел за испанский клуб 11 матчей, отличившись одной голевой передачей.

Кейта Бальде
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Эспаньол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Пари НН – Факел
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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