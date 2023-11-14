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Сегодня, 15:03

Селюк считает, что Кержаков не виноват в увольнении из «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк отреагировал на отставку Александра Кержакова с поста главного тренера «Спартака» из Суботицы.

«Дело не в Кержакове, просто он приходит в клубы очень специфичные, поверьте мне. Вот он был на Кипре, до него там был Хацкевич, который тоже поработал всего два месяца. Там очень специфические ребята руководят клубами. Сами ничего не хотят давать, а требуют за одну копейку выиграть чемпионат. Я считаю, Кержаков — молодец, старается работать в независимости от уровня клуба. Он идет и работает. Это в любом случае опыт. Считаю, что ему надо этим заниматься. Стоит ли Кержакову вернуться в Россию при достойном предложении из РПЛ, например, от команд из второй восьмерки? Да, конечно! Понятно, что чемпионат России лучше сербского, в этом вообще сомнений нет. Думаю, что первая пятерка клубов ФНЛ была бы в восьмерке сербской премьер-лиги, 100 процентов», — приводит слова Селюка «Спорт День за Днем».

40-летний россиянин возглавлял «Спартак» с июня 2023 года. Под руководством Кержакова клуб провел 15 матчей: 5 побед, 1 ничья и 9 поражений.

12 ноября в матче 15-го тура чемпионата Сербии «Спартак» проиграл в гостях «Явор Иванице» (0:2). На следующий день Александр Кержаков был уволен из клуба.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/selyuk-schitaet-chto-kerzhakov-ne-vinovat-v-uvolnenii-iz-spartaka-
Александр Кержаков
Футбол
ФК Спартак (Суботица)
Дмитрий Селюк
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Динамо
 - : -
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Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
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 - : -
26.11 16:30
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Роман Ежов

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