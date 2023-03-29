Селюк: «Бердыев до конца сезона захочет убрать часть футболистов, сейчас он занимается выстраиванием команды»

Агент Дмитрий Селюк предположил, почему «Сочи» терпит разгромные поражения под руководством нового главного тренера Курбана Бердыева.

«Что означают два разгромных поражения «Сочи» при Бердыеве, ведь команды при нем отличаются надежностью? Бердыев до конца сезона захочет убрать часть футболистов, сейчас он занимается выстраиванием команды. В следующем сезоне от некоторых избавятся. Это он готовится к следующему сезону. Обязательно ли готовиться к следующему сезону разгромными поражениями? У меня есть определенные убеждения на этот счет, почему это делается, но я не могу их дать в прессу. К определенным вещам нужны доказательства, а это только мои мысли. Ведь когда приходит Бердыев, то он в корне все под себя меняет, а кто-то с этим в клубе не согласен. Думаю, чем громче они будут падать, тем больше будет выделено средств на приобретение новых игроков летом», — приводит Legalbet слова Селюка.

Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года. В двух последних матчах РПЛ команда под его руководством проиграла «Оренбургу» (0:4) и «Факелу» (0:3).

На данный момент «Сочи» с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.