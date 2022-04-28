Селюк дал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Локо» играет постольку-поскольку, так что «Зенит» не заметит предстоящего соперника. Питерцы уже чемпионы, им важно выиграть следующие два матча, чтобы «Спартак» сделал для них коридор чемпионов. Раньше говорили, что «Сочи» фарм-клуб питерцев, а судьи подсуживают — да какая разница? «Зенит» сейчас на голову выше всех клубов России — это факт», — сказал Селюк Eurostavka.

Встреча пройдет 30 апреля в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19.30 (мск).