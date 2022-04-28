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Сегодня, 20:02

Селюк дал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив»

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Локо» играет постольку-поскольку, так что «Зенит» не заметит предстоящего соперника. Питерцы уже чемпионы, им важно выиграть следующие два матча, чтобы «Спартак» сделал для них коридор чемпионов. Раньше говорили, что «Сочи» фарм-клуб питерцев, а судьи подсуживают — да какая разница? «Зенит» сейчас на голову выше всех клубов России — это факт», — сказал Селюк Eurostavka.

Встреча пройдет 30 апреля в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19.30 (мск).

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/selyuk-zenitu-vazhno-vyigrat-dva-matcha-chtoby-spartak-sdelal-dlya-nih-koridor-chempionov
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3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
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 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
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 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
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 Химки 26 6 10 10 30-42 28
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 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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