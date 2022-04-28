Мещеряков не стал оценивать работу Рангника в «Локомотиве»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник может возглавить сборную Австрии.

«Руководители сборной Австрии сами несут ответственность за свои действия. Тот, кто принимает такие решения, тот за них и отвечает. Как я могу оценить работу Ральфа в «Локомотиве»? У каждой работы есть результат — результаты оценивает тот, кто приглашает этих специалистов», — сказал Мещеряков «СЭ».

По информации Kurier, Рангник близок к назначению на пост главного тренера сборной Австрии.

В текущем сезоне «МЮ» с 54 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.