Селихов вернулся к тренировкам в составе «Спартака»
18:50
Вратарь «Спартака» Александр Селихов принял участие в тренировке красно-белых без ограничений, сообщает пресс-служба московской команды. 26-летний российский футболист перенес операцию на правом ахилловом сухожилии в сентябре 2019-го.
«С возвращением, Саша!» — написано в официальном Twitter красно-белых.
В прошлом сезоне Селихов провел 6 матчей за «Спартак» и пропустил 6 голов.
? Александр Селихов вернулся на поле!— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) May 25, 2020
Голкипер красно-белых восстановился о травмы, полученной в сентябре прошлого года, и теперь тренируется вместе с командой без ограничений ??
С возвращением, Саша! pic.twitter.com/xRo1DgyHba
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