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Селихов вернулся к тренировкам в составе «Спартака»

18:50
Александр Селихов. Фото ФК «Спартак»
Александр Селихов. Фото ФК «Спартак»
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов принял участие в тренировке красно-белых без ограничений, сообщает пресс-служба московской команды. 26-летний российский футболист перенес операцию на правом ахилловом сухожилии в сентябре 2019-го.

«С возвращением, Саша!» — написано в официальном Twitter красно-белых.

В прошлом сезоне Селихов провел 6 матчей за «Спартак» и пропустил 6 голов.

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