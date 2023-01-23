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Сегодня, 11:54

Умер двукратный чемпион СССР в составе «Динамо» Валерий Урин

Виктория Кравченко
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Валерий Урин.
Фото Сайт ФК «Динамо»

Сегодня, 23 января, скончался двукратный чемпион СССР по футболу в составе московского «Динамо» Валерий Урин, сообщает REGNUM. Ему было 88 лет.

Урин выступал за «Динамо» с 1955 по 1961 год, вместе с москвичами он дважды стал чемпионом СССР (1957, 1959).

Помимо «Динамо» экс-футболист также играл за рижскую «Даугаву», запорожский «Металлург» и салаватский «Химик». За национальную сборную СССР нападающий провел 2 матча.

Источник: https://regnum.ru/news/sport/3773153.html
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