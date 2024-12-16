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Сегодня, 11:55

Селихов показал, как они вместе с Соболевым проводят время в отпуске

Алина Савинова
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов опубликовал в своем Telegram-канале совместное видео с форвардом «Зенита» Александром Соболевым из отпуска.

На ролике запечатлено, как футболисты играют в текбол. В счете повел голкипер.

Соболев является бывшим одноклубником Селихова по «Спартаку». Этим летом нападающий перешел в «Зенит». Сумма трансфера составила 10 миллионов евро, по версии Transfermarkt.

В нынешнем сезоне 30-летний Селихов провел 8 матчей за красно-белых во всех турнирах, пропустив 7 мячей и трижды сыграв на ноль. На счету 27-летнего Соболева 17 игр в РПЛ и FONBET Кубке России, в которых он отметился 2 голами и одной результативной передачей.

Александр Селихов
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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