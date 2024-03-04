Дзагоев о работе в ЦСКА: «Буду связующим звеном между основой, молодежкой и школой»

Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне селекционер армейского клуба Алан Дзагоев рассказал «СЭ», что будет входить в его обязанности.

«Мы обсудили с Романом Юрьевичем (Бабаевым), что я буду связующим звеном между основой, молодежкой и школой. Моя задача как селекционера — находить качественных игроков для ЦСКА. Если есть подходящий игрок для основы, я должен посмотреть его игру на месте и дать свою оценку», — сказал Дзагоев «СЭ»

Дзагоев также отметил, что уже есть намеченные просмотры.

«Сегодня мы встречаемся с Евгением Шевелевым и обсуждаем планы на ближайшую неделю. У нас уже есть запланированные просмотры. График будет плавающий: иногда нужно будет оперативно вылететь в другую страну, чтобы посмотреть игрока. Все очень интересно, я в предвкушении этой работы. Надеюсь быть максимально полезным родному клубу. Так что, ЦСКА, вперед!» — добавил Дзагоев.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. На счету игрока 395 проведенных матчей за клуб, в которых отличился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России.

В ноябре 2023 года Дзагоев объявил о завершении карьеры футболиста.