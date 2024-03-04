Дзагоев о работе селекционером в ЦСКА: «Волнения нет. Больше азарт и интерес!»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев заявил об отсутствии волнения перед началом работы в качестве селекционера армейского клуба.

«Волнения нет, больше азарт и интерес. Готов сразу ворваться в работу. Очень рад, что я снова в ЦСКА, все в клубе тепло и по-семейному меня встретили. Объявление на стадионе на 10-й минуте матча с «Оренбургом» получилось очень эффектным», — сказал Дзагоев «СЭ».

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. На счету игрока 395 проведенных матчей за клуб, в которых отличился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России.

В ноябре 2023 года Дзагоев объявил о завершении карьеры футболиста.