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4 марта, 12:46

Шелия объяснил спад «Ахмата» при Ташуеве

Виктория Кравченко
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия.
Гиорги Шелия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал о том, что могло стать причиной спада команды при главном тренере Сергее Ташуеве.

— Отпустили несколько футболистов, стали добирать новых. Пошли травмы: многих ключевых игроков не хватало еще до старта сезона, дальше еще вылетали. Оставшиеся играли без замен и оказались в яме. Усиления не хватало, мы на каждого новичка смотрели с надеждой. Но некоторые — вроде Жуниора — не влились.

Когда идет такая чехарда, начинаются проблемы. Плюс в Грозном сложно бегать летом в 40 градусов. Но ладно, у нас жарко — а в Сочи еще и влажность. Матч там все назвали самым сложным, — цитирует Шелию Sport24.

После 19 туров РПЛ «Ахмат» занимает1 12-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-626389-v-groznom-slozhno-begat-letom-v-40-gradusov-sheliya-obyasnil-spad-akhmata-pri-tashuyeve
Гиорги Шелия
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Краснодар

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Квинси Промес

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Динамо

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Пари Нижний Новгород

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