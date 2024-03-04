Шелия объяснил спад «Ахмата» при Ташуеве

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал о том, что могло стать причиной спада команды при главном тренере Сергее Ташуеве.

— Отпустили несколько футболистов, стали добирать новых. Пошли травмы: многих ключевых игроков не хватало еще до старта сезона, дальше еще вылетали. Оставшиеся играли без замен и оказались в яме. Усиления не хватало, мы на каждого новичка смотрели с надеждой. Но некоторые — вроде Жуниора — не влились.

Когда идет такая чехарда, начинаются проблемы. Плюс в Грозном сложно бегать летом в 40 градусов. Но ладно, у нас жарко — а в Сочи еще и влажность. Матч там все назвали самым сложным, — цитирует Шелию Sport24.

После 19 туров РПЛ «Ахмат» занимает1 12-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.