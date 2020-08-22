Защитник «Зенита» Дуглас Сантос забил дебютный гол за команду в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова» (4:1).

— Я невероятно счастлив. Я здесь уже год и все это время искал возможность забить свой дебютный мяч, очень ждал этого. Знаю, что всему свое время — и сегодня мое время пришло, — приводит слова игрока сайт «Зенита».

— В матче с ЦСКА вы играли в центре обороны, сегодня вышли в полузащите. В обеих играх блестяще справились со своими задачами. Для вас в принципе существует такое понятие, как неудобная позиция?

— Если честно, не знаю! Потому что пока на всех позициях, на которых мне доводилось играть, все делал хорошо. Но готов к любому заданию от главного тренера и его штаба — что от меня потребуют на поле, то и сделаю. Готов приносить максимум пользы команде, делать все, на что способен, чтобы мы побеждали и добивались наших целей.

— Впереди у «Зенита» два непростых выезда — к «Динамо» и «Локомотиву». Готова ли команда к такому испытанию?

— Да, это будет довольно тяжелый период, но он таков абсолютно для всех команд. Но должны думать о лучшем. Сейчас надо отдохнуть, немного побыть с семьей, а потом уже задуматься о следующем противнике. Выездная игра с «Динамо» не будет легкой, но у нас есть достаточно запаса сил, мы — отличная команда. Так что все в наших руках.