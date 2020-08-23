Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов снова высказал возмущение работой судей в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» (1:0).

После игры Мурзагулов в разговоре с «СЭ» потребовал проверить судью Михаила Вилкова на полиграфе.

— У нас футбол в республике — не каприз олигарха. У нас просто любят футбол, — сказал Мирзагулов в эфире «Матч Премьер». — И руки опускаются, когда наступает такое разочарование. Такой результат, такое судейство...

Кротов не бил человека в ногу: это было движение по инерции. Байрамян прыгал очень высоко и мог нанести травму. Моменты, если не равнозначные, то очень похожие. И если первого выгоняют, то почему потом не принимается такое же решение?

Почему все маленькие нарушения трактуются в пользу «Ростова»? Может, потому что «Ростов» проиграл три с игры с нами и больше не хочет?

Нам просто пора взять и закончить эту историю. Просто играть в футбол. Зрителя не обманешь. Они просто перестанут интересоваться игрой. Давайте начнем жить по закону. Сегодня было вопиющее беззаконие, на мой взгляд.

Вилков повел себя ничуть не лучше, чем Казарцев. Мы собрали все видеодоказательства и направили в футбольные органы. Мы молчать не будем.