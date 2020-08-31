Седрик Гогуа: «После перерыва на матчи сборной «Ротор» сделает камбэк»

Полузащитник «Ротора» Седрик Гогуа поделился впечатлениями от матча с «Химками» (1:1) в шестом туре Тинькофф чемпионата России.

— Мы хотели взять три очка, но получилось только одно, — цитируют Гогуа «Известия». — Это в целом хорошо, но плохо для нашей команды, так как мы сейчас на последнем месте в турнирной таблице. Как выбираться из этого положения? Думаю, что после перерыва на матчи сборной мы сделаем камбэк.

«Ротор» занимает 16-е место, имея в активе два очка в шести играх.