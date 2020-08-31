Седрик Гогуа: «После перерыва на матчи сборной «Ротор» сделает камбэк»
02:35
Полузащитник «Ротора» Седрик Гогуа поделился впечатлениями от матча с «Химками» (1:1) в шестом туре Тинькофф чемпионата России.
— Мы хотели взять три очка, но получилось только одно, — цитируют Гогуа «Известия». — Это в целом хорошо, но плохо для нашей команды, так как мы сейчас на последнем месте в турнирной таблице. Как выбираться из этого положения? Думаю, что после перерыва на матчи сборной мы сделаем камбэк.
«Ротор» занимает 16-е место, имея в активе два очка в шести играх.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1054643/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/poproshchalis-s-miroi-loko-otmetil-provody-zvezdy-nichei-s-liderom
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