Полузащитник «Факела» Щетинин о Батракове: «Леха молодец! Отлично начал сезон»

Полузащитник «Факела» Михаил Щетинин, выступающий в Воронеже на правах аренды из «Локомотива», в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«Мы часто общаемся с ним, играли вместе за молодежку «Локомотива». Леха молодец! Он отлично начал сезон. Желаю ему продолжать в том же духе играть, забивать голы и раздавать голевые», — сказал Щетинин «СЭ».

Батраков в этом сезоне провел 17 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 голевых передачу.