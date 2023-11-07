Защитник «Краснодара» Кайо вернулся в Россию
Бразильский защитник «Краснодара» Кайо вернулся в Россию после прохождения курса восстановления на родине, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, теперь футболист будет продолжать восстанавливаться в расположении «Краснодара».
25 августа Кайо повредил плечевой сустав в матче 6-го тура РПЛ против «Факела» (0:0). В этом сезоне 28-летний защитник провел 7 матчей и забил 1 гол.
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко за 14 туров. 11 ноября «быки» сыграют против «Зенита».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
Результаты / календарь
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|3
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