Щенников получил травму задней поверхности бедра

Защитник ЦСКА Георгий Щенников прошел медобследование в связи с травмой на одной из тренировок. Как сообщает официальный сайт армейцев, у 29-летнего футболиста выявлена травма мышцы задней поверхности бедра.

Щенников не полетел с командой в Екатеринбург на матч 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Урала» и в ближайшее время будет работать по индивидуальной программе.

В нынешнем сезоне Щенников провел девять матчей в чемпионате, причем в восьми из них отыграл все 90 минут.