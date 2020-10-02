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Щенников получил травму задней поверхности бедра

18:30
Георгий Щенников. Фото ПФК ЦСКА
Георгий Щенников. Фото ПФК ЦСКА
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Защитник ЦСКА Георгий Щенников прошел медобследование в связи с травмой на одной из тренировок. Как сообщает официальный сайт армейцев, у 29-летнего футболиста выявлена травма мышцы задней поверхности бедра.

Щенников не полетел с командой в Екатеринбург на матч 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Урала» и в ближайшее время будет работать по индивидуальной программе.

В нынешнем сезоне Щенников провел девять матчей в чемпионате, причем в восьми из них отыграл все 90 минут.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/georgiy-shchennikov-vybyl-iz-stroya-1/

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