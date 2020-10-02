Щенников получил травму задней поверхности бедра
18:30
Защитник ЦСКА Георгий Щенников прошел медобследование в связи с травмой на одной из тренировок. Как сообщает официальный сайт армейцев, у 29-летнего футболиста выявлена травма мышцы задней поверхности бедра.
Щенников не полетел с командой в Екатеринбург на матч 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Урала» и в ближайшее время будет работать по индивидуальной программе.
В нынешнем сезоне Щенников провел девять матчей в чемпионате, причем в восьми из них отыграл все 90 минут.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/georgiy-shchennikov-vybyl-iz-stroya-1/
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи