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«Счастлив, что дебютировал за великий клуб». Мозес — о первом матче за «Спартак»

17:09
Виктор Мозес. Фото Instagram
Виктор Мозес. Фото Instagram
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился эмоциями от дебюта в РПЛ. Футболист вышел на замену во втором тайме матча против «Химок» (3:2).

«Счастлив, что дебютировал за великий клуб. Классно начать с победы. Надеюсь, это только первый успех из многих», — написал Мозес в Instagram.

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