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Сборная России поздравила Слуцкого с днем рождения

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий 4 мая отмечает день рождения. Специалисту исполнился 51 год.

Сборная России в Telegram-канале поздравила экс-тренера национальной команды.

«Поздравляем Леонида Викторовича с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, вдохновения и успехов!» — говорится в сообщении.

Слуцкий возглавлял сборную России с августа 2015 по июнь 2016 года. На Евро-2016 россияне сыграли вничью с Англией, а также уступили Уэльсу и Словакии.

Сборная России по футболу
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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