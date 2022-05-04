Сборная России поздравила Слуцкого с днем рождения

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий 4 мая отмечает день рождения. Специалисту исполнился 51 год.

Сборная России в Telegram-канале поздравила экс-тренера национальной команды.

«Поздравляем Леонида Викторовича с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, вдохновения и успехов!» — говорится в сообщении.

Слуцкий возглавлял сборную России с августа 2015 по июнь 2016 года. На Евро-2016 россияне сыграли вничью с Англией, а также уступили Уэльсу и Словакии.