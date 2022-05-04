Карраскаль: «Самый легкий путь — всегда худший: хватай пистолет, иди с ним на дело. Или наркоторговля»
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в интервью Sport24 рассказал, почему в детстве выбрал футбол, несмотря на неблагоприятную остановку в его родном районе, в котором процветает преступность.
— Ты из колумбийского города Картахена и рассказывал, в каком опасном районе рос: преступность, торговля наркотиками и краденым. Что заставило выбрать футбол?
— У любого человека, даже из неблагополучного места, всегда есть выбор, в каком направлении пойти. Самый легкий путь — всегда худший. Хватайся за пистолет, иди с ним на дело — чего проще? Или наркоторговля: грязные деньги, но легкие, такое притягивает.
Если есть возможность этого избежать, то избежать нужно.
— Как ты это сделал? Родители или тренер настояли, плохой пример научил?
— Видел парней, которые выбирали легкий путь. Выбрали — и одни сели в тюрьму, другие убиты... Когда ты видишь, как жизнь может сломаться через колено, это открывает глаза.
Хочу поблагодарить и еще кое-кого. В Колумбии действовала скаутская программа Casa Talento: люди ездили по стране и искали подающих надежды мальчишек. Меня выделили из числа сверстников в Картахене и принялись работать со мной персонально: окружили вниманием, объяснили, какой может быть жизнь. По сути, дали путевку в жизнь.
— Что хорошего тебе дала улица?
— По сути, она и сделала меня личностью. Научила жить, выживать одному, сражаться. Уважать старших и просто окружающих. На улице я рос с разными людьми и усвоил: будь ты богачом или бедняком без гроша в кармане, ты все еще человек и заслуживаешь теплого отношения. Возможность вырваться наверх предоставится каждому, главное — ею воспользоваться.
Другой урок: нужно быть благодарным за каждый день под солнцем. Даже те, кто рос рядом со мной в неблагополучной обстановке, были счастливы. Так что важно ценить, что имеешь сейчас.
Могу добавить кое-что еще к прошлому вопросу?
— Да, конечно.
— Для мальчишек из России, которые тоже встанут перед выбором, как я. Пожелаю им бороться. Дорога к тому, чтобы стать профессиональным футболистом, сложная. Многим приходится жертвовать. Да, ты можешь расти на улице, как я, твоя семья может не иметь средств к существованию. Но раз уж принял решение, не сходи с пути. Однажды тебе откроется опция — пока не попробуешь каждую дверь, продолжай стучаться.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|1 : 0
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0