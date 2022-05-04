Карраскаль: «Самый легкий путь — всегда худший: хватай пистолет, иди с ним на дело. Или наркоторговля»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в интервью Sport24 рассказал, почему в детстве выбрал футбол, несмотря на неблагоприятную остановку в его родном районе, в котором процветает преступность.

— Ты из колумбийского города Картахена и рассказывал, в каком опасном районе рос: преступность, торговля наркотиками и краденым. Что заставило выбрать футбол?

— У любого человека, даже из неблагополучного места, всегда есть выбор, в каком направлении пойти. Самый легкий путь — всегда худший. Хватайся за пистолет, иди с ним на дело — чего проще? Или наркоторговля: грязные деньги, но легкие, такое притягивает.

Если есть возможность этого избежать, то избежать нужно.

— Как ты это сделал? Родители или тренер настояли, плохой пример научил?

— Видел парней, которые выбирали легкий путь. Выбрали — и одни сели в тюрьму, другие убиты... Когда ты видишь, как жизнь может сломаться через колено, это открывает глаза.

Хочу поблагодарить и еще кое-кого. В Колумбии действовала скаутская программа Casa Talento: люди ездили по стране и искали подающих надежды мальчишек. Меня выделили из числа сверстников в Картахене и принялись работать со мной персонально: окружили вниманием, объяснили, какой может быть жизнь. По сути, дали путевку в жизнь.

— Что хорошего тебе дала улица?

— По сути, она и сделала меня личностью. Научила жить, выживать одному, сражаться. Уважать старших и просто окружающих. На улице я рос с разными людьми и усвоил: будь ты богачом или бедняком без гроша в кармане, ты все еще человек и заслуживаешь теплого отношения. Возможность вырваться наверх предоставится каждому, главное — ею воспользоваться.

Другой урок: нужно быть благодарным за каждый день под солнцем. Даже те, кто рос рядом со мной в неблагополучной обстановке, были счастливы. Так что важно ценить, что имеешь сейчас.

Могу добавить кое-что еще к прошлому вопросу?

— Да, конечно.

— Для мальчишек из России, которые тоже встанут перед выбором, как я. Пожелаю им бороться. Дорога к тому, чтобы стать профессиональным футболистом, сложная. Многим приходится жертвовать. Да, ты можешь расти на улице, как я, твоя семья может не иметь средств к существованию. Но раз уж принял решение, не сходи с пути. Однажды тебе откроется опция — пока не попробуешь каждую дверь, продолжай стучаться.