Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:32

Карраскаль: «Самый легкий путь — всегда худший: хватай пистолет, иди с ним на дело. Или наркоторговля»

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в интервью Sport24 рассказал, почему в детстве выбрал футбол, несмотря на неблагоприятную остановку в его родном районе, в котором процветает преступность.

— Ты из колумбийского города Картахена и рассказывал, в каком опасном районе рос: преступность, торговля наркотиками и краденым. Что заставило выбрать футбол?

— У любого человека, даже из неблагополучного места, всегда есть выбор, в каком направлении пойти. Самый легкий путь — всегда худший. Хватайся за пистолет, иди с ним на дело — чего проще? Или наркоторговля: грязные деньги, но легкие, такое притягивает.

Если есть возможность этого избежать, то избежать нужно.

— Как ты это сделал? Родители или тренер настояли, плохой пример научил?

— Видел парней, которые выбирали легкий путь. Выбрали — и одни сели в тюрьму, другие убиты... Когда ты видишь, как жизнь может сломаться через колено, это открывает глаза.

Хочу поблагодарить и еще кое-кого. В Колумбии действовала скаутская программа Casa Talento: люди ездили по стране и искали подающих надежды мальчишек. Меня выделили из числа сверстников в Картахене и принялись работать со мной персонально: окружили вниманием, объяснили, какой может быть жизнь. По сути, дали путевку в жизнь.

— Что хорошего тебе дала улица?

— По сути, она и сделала меня личностью. Научила жить, выживать одному, сражаться. Уважать старших и просто окружающих. На улице я рос с разными людьми и усвоил: будь ты богачом или бедняком без гроша в кармане, ты все еще человек и заслуживаешь теплого отношения. Возможность вырваться наверх предоставится каждому, главное — ею воспользоваться.

Другой урок: нужно быть благодарным за каждый день под солнцем. Даже те, кто рос рядом со мной в неблагополучной обстановке, были счастливы. Так что важно ценить, что имеешь сейчас.

Могу добавить кое-что еще к прошлому вопросу?

— Да, конечно.

— Для мальчишек из России, которые тоже встанут перед выбором, как я. Пожелаю им бороться. Дорога к тому, чтобы стать профессиональным футболистом, сложная. Многим приходится жертвовать. Да, ты можешь расти на улице, как я, твоя семья может не иметь средств к существованию. Но раз уж принял решение, не сходи с пути. Однажды тебе откроется опция — пока не попробуешь каждую дверь, продолжай стучаться.

ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать огурцы
Ибрагимович, любимая сотрудница или двоюродный брат? Кто получит звезд-клиентов футбольного агента Райолы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карраскаль: «Перед ЦСКА был интерес со стороны «Зенита»

Сборная России поздравила Слуцкого с днем рождения
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости