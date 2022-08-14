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Скопинцев о Йокановиче: «Хочу показывать, что мне доверяют не зря»

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал корреспонденту «СЭ» об изменении своего игрового времени после прихода нового главного тренера Славиши Йокановича.

— Раньше, были моменты, когда ты мало играл. Что изменилось? Ты почувствовал, что теперь тебе здесь доверяют и ты готов оставаться?

— Да, сейчас играю каждый матч. Благодарен тренеру за доверие. Хочу показывать, что тренер доверяет не зря.

— Вы выиграли конкуренцию у Лаксальта. Он слабоват?

— Он очень классный футболист, о чем тут можно говорить. Сейчас складывается вот так. У нас почти на каждую позицию два игрока. Тренер делает ставку на конкретных игроков, это не значит, что с Лаксальтом что-то не так.

8 августа «Динамо» подписало новое соглашение с 25-летним Скопинцевым до 2027 года.

Игрок выступает за бело-голубых с января 2020 года, его предыдущее соглашение истекало 30 июня 2024-го. В текущем сезоне защитник провел четыре матча в РПЛ.

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Дмитрий Скопинцев
ФК Динамо (Москва)
0
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