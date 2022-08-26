Сайманов заявил, что «Рубин» не хочет отпускать Самошникова в «Динамо»

Гендиректор «Рубина» прокомментировал корреспонденту «СЭ» новость о возможном переходе защитника Ильи Самошникова в «Динамо».

«Мы не намерены продавать Самошникова в «Динамо». Он останется в «Рубине» до конца сезона».

Как ранее сообщал «СЭ», «Рубин» не продаст Самошникова в «Динамо» менее чем 2-3 миллиона евро.