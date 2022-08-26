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Сегодня, 11:19

Сайманов заявил, что «Рубин» не хочет отпускать Самошникова в «Динамо»

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Илья Самошников.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Гендиректор «Рубина» прокомментировал корреспонденту «СЭ» новость о возможном переходе защитника Ильи Самошникова в «Динамо».

«Мы не намерены продавать Самошникова в «Динамо». Он останется в «Рубине» до конца сезона».

Как ранее сообщал «СЭ», «Рубин» не продаст Самошникова в «Динамо» менее чем 2-3 миллиона евро.

Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.

Илья Самошников
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
3
0
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