«Рубин» не продаст Самошникова в «Динамо» дешевле 2-3 миллионов евро

По информации «СЭ», «Рубин» не продаст защитника Илью Самошникова в «Динамо» дешевле 2-3 миллионов евро. Между клубами идут переговоры о потенциальном трансфере.

Интерес к защитнику «Рубина» со стороны «Динамо» возник из-за отъезда Гильермо Варелы. В московском клубе могут использовать Самошникова на правом фланге защиты — на этой позиции он выступал после перехода в «Рубин» из «Торпедо» летом 2020-го года.

Действующий контракт игрока с казанским клубом истекает летом 2023-го года.

Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.