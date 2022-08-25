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Сегодня, 22:15

«Рубин» не продаст Самошникова в «Динамо» дешевле 2-3 миллионов евро

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Илья Самошников (с мячом).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», «Рубин» не продаст защитника Илью Самошникова в «Динамо» дешевле 2-3 миллионов евро. Между клубами идут переговоры о потенциальном трансфере.

Интерес к защитнику «Рубина» со стороны «Динамо» возник из-за отъезда Гильермо Варелы. В московском клубе могут использовать Самошникова на правом фланге защиты — на этой позиции он выступал после перехода в «Рубин» из «Торпедо» летом 2020-го года.

Действующий контракт игрока с казанским клубом истекает летом 2023-го года.

Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.

Илья Самошников
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
4
3
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