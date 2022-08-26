Агент Захаряна подтвердил интерес со стороны «Челси»

Павел Андреев, агент полузащитника Арсена Захаряна, рассказал об интересе к игроку со стороны «Челси».

«Челси» хочет купить Захаряна? Это правда», — заявил Андреев «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что лондонский клуб заплатит за 19-летнего россиянина 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Захарян провел 5 матчей за «Динамо», забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Действующий контракт хавбека с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.