Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:35

Сайманов рассказал, почему снял свою кандидатуру с выборов в исполком РФС

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов объяснил, почему решил снял свою кандидатуру с выборов в исполком РФС.

«Работа в исполкоме предполагает полное погружение в дела российского футбола, в изучение документов не только футбола клубного, но и всех его разновидностей. Это серьезная занятость и ответственность. Сейчас я приступил к работе в «Ростове», где достаточно серьезные цели и задачи и где требуется полная занятость. У клуба хорошие перспективы, есть амбиции и потенциал для их подтверждения. Кроме того, участие в заседаниях предполагает очный формат и при нынешней ситуации с логистикой в Ростове это приводит к дополнительным сложностям. Поэтому именно занятость на новом посту и стала причиной решения отказаться от выдвижения в исполком», — приводит «РБ Спорт» слова Сайманова.

Ранее директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антон Фетисов в интервью «СЭ» сообщил об исключении Сайманова из числа кандидатов в исполком РФС.

Выборы пройдут 12 мая на общем собрании РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rustem-sajmanov-snyal-svoyu-kandidaturu-s-vy-borov-v-ispolkom-rfs/
Футбол
РФС
Рустем Сайманов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Нынешний «Зенит» — сильнейший за пять лет. Как Семак построил эталонную команду
«Локомотив» разгромил «Сочи» со счетом 3:0 в матче 26-го тура РПЛ
Экипаж танка Т-80БВМ нанес удары по украинским позициям в зоне СВО
В постпредстве РФ заявили о пределе возможностей ЕС по введению санкций
В Греции отметили неготовность ВСУ к масштабному наступлению
Стало известно об отсутствии консенсуса по продлению зерновой сделки
Популярное видео
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кутепов не знает, сможет ли он вернуться в основной состав в текущем сезоне

Кутепов заявил, что задумывается о будущем в «Торпедо» после отстранения
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости