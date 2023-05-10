Сайманов рассказал, почему снял свою кандидатуру с выборов в исполком РФС

Вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов объяснил, почему решил снял свою кандидатуру с выборов в исполком РФС.

«Работа в исполкоме предполагает полное погружение в дела российского футбола, в изучение документов не только футбола клубного, но и всех его разновидностей. Это серьезная занятость и ответственность. Сейчас я приступил к работе в «Ростове», где достаточно серьезные цели и задачи и где требуется полная занятость. У клуба хорошие перспективы, есть амбиции и потенциал для их подтверждения. Кроме того, участие в заседаниях предполагает очный формат и при нынешней ситуации с логистикой в Ростове это приводит к дополнительным сложностям. Поэтому именно занятость на новом посту и стала причиной решения отказаться от выдвижения в исполком», — приводит «РБ Спорт» слова Сайманова.

Ранее директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антон Фетисов в интервью «СЭ» сообщил об исключении Сайманова из числа кандидатов в исполком РФС.

Выборы пройдут 12 мая на общем собрании РПЛ.