Зделар о переходе в «Зенит»: «Когда звонит лучшая команда России — много не думаешь»
Полузащитник «Зенита» Саша Зделар заявил, что сразу согласился на переход в клуб из Санкт-Петербурга.
«Я узнал об интересе ко мне примерно за месяц до перехода. Знаете, когда тебе звонит самая лучшая и самая сильная команда России, ты много не думаешь. Поэтому я сразу сказал «да»!
Я понимаю, как играет «Зенит», мы много раз встречались с этой командой. Думаю, мне не нужно много времени, я уже готов», — цитирует Зделара пресс-служба «Зенита».
Соглашение с 29-летним сербом рассчитано до лета 2026 года. Ранее Зделар с 2022 года играл в ЦСКА.
Источник: ФК Зенит
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|19
|
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|9
|5
|4
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|
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|9
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|0
|3
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|18
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|
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|9
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|9.10
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|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
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|16:30
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|11.10
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
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|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
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|3
|
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Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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