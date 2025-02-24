Зделар о переходе в «Зенит»: «Когда звонит лучшая команда России — много не думаешь»

Полузащитник «Зенита» Саша Зделар заявил, что сразу согласился на переход в клуб из Санкт-Петербурга.

«Я узнал об интересе ко мне примерно за месяц до перехода. Знаете, когда тебе звонит самая лучшая и самая сильная команда России, ты много не думаешь. Поэтому я сразу сказал «да»!

Я понимаю, как играет «Зенит», мы много раз встречались с этой командой. Думаю, мне не нужно много времени, я уже готов», — цитирует Зделара пресс-служба «Зенита».

Соглашение с 29-летним сербом рассчитано до лета 2026 года. Ранее Зделар с 2022 года играл в ЦСКА.