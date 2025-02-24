Зделар о матче против ЦСКА: «Буду в хорошем настроении играть против бывших друзей»

Полузащитник «Зенита» Саша Зделар поделился мнением о матче с ЦСКА в 19-м туре РПЛ.

21 февраля сине-бело-голубые объявили о переходе 29-летнего серба из ЦСКА.

«Мы профессионалы, и у меня хороший характер. Думаю, что я буду в хорошем настроении играть против бывших друзей, бывшей команды. Будет очень интересно», — цитирует Зделара пресс-служба «Зенита».

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 1 марта. Начало — в 16.30 мск.