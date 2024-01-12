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«Сантос» арендовал полузащитника «Локомотива» Педриньо

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сантос» на своем официальном сайте объявил об аренде полузащитника «Локомотива» Педриньо.

Арендное соглашение рассчитано до конца 2024 года.

Это уже третья аренда 24-летнего бразильца из «Локомотива». До конца прошлого года он играл за «Америку Минейро», а до этого его арендовал «Сан-Паулу», но расторг соглашение спустя несколько месяцев из-за скандала с обвинениями футболиста в домашнем насилии.

«Локомотив» купил Педриньо в сентябре 2022 года. Он провел за железнодорожников 9 матчей во всех турнирах, забив 4 мяча. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2026 года.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сантос
Педриньо
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
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4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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