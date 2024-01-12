«Сантос» арендовал полузащитника «Локомотива» Педриньо

«Сантос» на своем официальном сайте объявил об аренде полузащитника «Локомотива» Педриньо.

Арендное соглашение рассчитано до конца 2024 года.

Это уже третья аренда 24-летнего бразильца из «Локомотива». До конца прошлого года он играл за «Америку Минейро», а до этого его арендовал «Сан-Паулу», но расторг соглашение спустя несколько месяцев из-за скандала с обвинениями футболиста в домашнем насилии.

«Локомотив» купил Педриньо в сентябре 2022 года. Он провел за железнодорожников 9 матчей во всех турнирах, забив 4 мяча. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2026 года.