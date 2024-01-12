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Нигматуллин: «Сафонов сильнее Акинфеева»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Игорь Акинфеев и Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин, ставший героем «Разговора по пятницам», сравнил двух вратарей — Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова.

— Не так давно вы сказали: Сафонов сильнее Акинфеева. Объективно рассуждали?

— Абсолютно. Это факт. Каждому свое время. Матвей сейчас заслуженно номер один в сборной.

— В чем он сильнее?

— Два совершенно разных вратаря. Акинфеев играет за счет выбора позиции. Его главное качество — психологическая устойчивость. Из «девяток» не тащит, как сам говорит. Но и серьезных срывов не допускает. А у Сафонова именно вратарские данные получше.

— Какие же?

— Рост выше, руки длиннее. Более прыгучий. При этом с Акинфеевым конкурировало столько голкиперов, которые были лучше сложены и все равно ему проигрывали!

— Это правда.

— Я встречал вратарей — просто чемпионы мира по тренировкам. Когда ничего не давит, кайфуют в воротах. Всё отбивают! Выходят в официальном матче — другая картина.

Руслан Нигматуллин. Руслан Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»

Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Руслан Нигматуллин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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