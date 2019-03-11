Самый комичный пенальти сезона РПЛ. Его назначили в матче "Ахмат" - "Урал"

В матче 19-го тура чемпионата России "Ахмат" - "Урал" в ворота гостей был назначен пенальти после необычного нарушения. На 55-й минуте 11-метровый реализовал Беким Балай.
📹 Беким Балай реализовал пенальти в ворота "Урала" и забил свой первый гол в текущем сезоне РПЛ.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 11 марта 2019 г.
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Полузащитник уральцев Отман Эль-Кабир в борьбе с соперником упал в своей штрафной и махнул по мячу рукой. Видимо, он считал, что арбитр Павел Кукуян из Сочи должен был назначить штрафной удар в пользу его команды.
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