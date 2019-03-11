Самый комичный пенальти сезона РПЛ. Его назначили в матче "Ахмат" - "Урал"

Момент с назначением пенальти в матче "Ахмат" - "Урал".

В матче 19-го тура чемпионата России "Ахмат" - "Урал" в ворота гостей был назначен пенальти после необычного нарушения. На 55-й минуте 11-метровый реализовал Беким Балай.

📹 Беким Балай реализовал пенальти в ворота "Урала" и забил свой первый гол в текущем сезоне РПЛ.



📺 Смотрите #АхматУрал в прямом эфире #МАТЧПРЕМЬЕР

💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/8MxK4OZbrP – МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 11 марта 2019 г.

Полузащитник уральцев Отман Эль-Кабир в борьбе с соперником упал в своей штрафной и махнул по мячу рукой. Видимо, он считал, что арбитр Павел Кукуян из Сочи должен был назначить штрафной удар в пользу его команды.

Все о турнире российской премьер-лиге – здесь.