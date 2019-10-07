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Самый дешевый билет на «Локомотив» — «Спартак» стоит 800 рублей

7 октября 2019, 23:47
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На официальном сайте «Локомотива» стартовала продажа билетов на матч 13-го тура РПЛ со «Спартаком».

С 7 по 15 октября продажа будет осуществляться только для владельцев клубных карт «Локомотива». С 16 октября она станет доступной для всех остальных. Билеты в верхний ярус северной и южной трибун обойдутся в 800 рублей, в нижний ярус этих же трибун — 1000 рублей. Самые дорогие билеты в сектор Diamond — они обойдутся в 30 тысяч рублей.

Стоимость остальных билетов, кроме семейных и категории VIP варьируются от 1500 до 4 тысяч рублей.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 27 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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