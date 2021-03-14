Билялетдинов: «У «Рубина» есть все шансы попасть в еврокубки»

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал «СЭ» победу «Рубина» над «Уфой» (3:0) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Команда Слуцкого набирает очки — это хорошо, потому что видна работа тренера, — отметил Билялетдинов. — Есть какой-то вектор развития. Если «Рубин» вернется в еврокубки — это может быть классная история. У «Рубина» тактически правильно выстроена игра, раз они обыгрывают фаворитов в нашем чемпионате. РПЛ очень непредсказуемый чемпионат, посмотрим, чего добьется «Рубин».

Билялетдинов также прокомментировал положение в турнирной таблице касательно попадания в еврокубки.

«Попадание в зону еврокубков становится архиважной вещью, а команд претендует много. И «Локомотив, и ЦСКА, и «Спартак» — все борются. «Зенит» не беру, он, скорее всего, свое чемпионство не упустит. У «Рубина» есть все шансы попасть в еврокубки. Будем надеяться, ведь все обостряется», — добавил Билялетдинов.

Для «Рубина» это третья победа подряд после возобновления чемпионата России. Ранее были обыграны «Спартак» (2:0) и «Зенит» (2:1). Команда Леонида Слуцкого поднялась на пятое место в таблице.

(Артем Бухаев)