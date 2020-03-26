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Самоизоляция ЦСКА продлена до 7 апреля

22:53
Самоизоляция ЦСКА продлена до 7 апреля. Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Самоизоляция ЦСКА продлена до 7 апреля.
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил команде, что самоизоляция всех представителей клуба продлена до 7 апреля. Об этом сообщает журналист Василий Конов в своем Telegram-канале.

19 марта грокам, а также персоналу и другим сотрудникам московского ЦСКА запретили покидать жилье в связи с эпидемией коронавируса. С нарушителей режима будут взиматься дисциплинарные взыскания. Также все армейцы будут обязаны сообщать медперсоналу о своем самочувствии.

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