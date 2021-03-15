Красич посетил офис ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич посетил офис армейского клуба и пожелал удачи в ближайшей игре против «Зенита».

«Очень рад, что нахожусь в офисе ЦСКА. Хочу пожелать удачи в игре с «Зенитом». Большой привет!» — сказал Красич в видеоролике, опубликованном в Twitter армейцев.

Смотрите, кто заглянул к нам сегодня ? Милош Красич заглянул к наш офис и пожелал удачи в матче #ЦСКАзенит! pic.twitter.com/gdk2v7yxt6 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 15, 2021

Красич защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2010 год, выиграл в его составе два чемпионата, четыре Кубка и четыре Суперкубка России, а также Кубок УЕФА.

Игра ЦСКА — «Зенит» состоится 17 марта, начало — в 20.00 по московскому времени.