Ларссон прокомментировал переход в АИК из «Спартака»

Нападающий Джордан Ларссон высказался о переходе из «Спартака» в шведский АИК.

4 апреля стало известно, что он приостановил действие контракта со «Спартаком» до лета.

«Будет невероятно классно представлять АИК эти три месяца. Когда появилась такая возможность, я не сомневался. Жду не дождусь, когда смогу выйти на арену на глазах у потрясающих болельщиков команды», — приводит слова Ларссона пресс-служба АИКа.

В текущем сезоне 24-летний швед провел за красно-белых 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили игрокам и тренерам покинуть чемпионаты России и Украины и продолжить выступать в других странах вплоть до 30 июня.