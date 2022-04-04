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4 апреля, 23:20

Ларссон — о переходе в АИК: «Когда появилась такая возможность, я не сомневался»

Ларссон прокомментировал переход в АИК из «Спартака»
Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий Джордан Ларссон высказался о переходе из «Спартака» в шведский АИК.

4 апреля стало известно, что он приостановил действие контракта со «Спартаком» до лета.

«Будет невероятно классно представлять АИК эти три месяца. Когда появилась такая возможность, я не сомневался. Жду не дождусь, когда смогу выйти на арену на глазах у потрясающих болельщиков команды», — приводит слова Ларссона пресс-служба АИКа.

В текущем сезоне 24-летний швед провел за красно-белых 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили игрокам и тренерам покинуть чемпионаты России и Украины и продолжить выступать в других странах вплоть до 30 июня.

Источник: https://www.aikfotboll.se/nyheter/jordan-larsson-klar-for-aik-fotboll-2022-04-04
Джордан Ларссон
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