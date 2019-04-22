Сальваторе Боккетти – о травме Рассказова: "Ничего серьезного"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти прокомментировал характер травмы его одноклубника Николая Рассказова, который вынужденно заменился на 88-й минуте встречи матча 24-го тура чемпионата России против "Енисея" ​(2:0), информирует официальный сайт красно-белых.

21-летний Рассказов забил свой первый гол за "Спартак" во встрече с "Енисеем".

– Что случилось с Рассказовым? Ничего серьезного, просто был сильный удар по ноге, – сказал Боккетти.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр