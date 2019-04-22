10:40 | Футбол — РПЛ

Сальваторе Боккетти – о травме Рассказова: "Ничего серьезного"

0
Обсудить

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти прокомментировал характер травмы его одноклубника Николая Рассказова, который вынужденно заменился на 88-й минуте встречи матча 24-го тура чемпионата России против "Енисея" ​(2:0), информирует официальный сайт красно-белых.

21-летний Рассказов забил свой первый гол за "Спартак" во встрече с "Енисеем".

– Что случилось с Рассказовым? Ничего серьезного, просто был сильный удар по ноге, – сказал Боккетти.

Спартак - Енисей

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Опрос

Олег Кононов выведет "Спартак" в Лигу чемпионов в этом сезоне?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://spartak.com/videos/22073624/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 25-й тур. "Зенит" - "Динамо", "Спартак" в Туле и другие игры
Материалы других СМИ