23:28 11 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Саид Эззатоллахи: "Я пока не продлил контракт с "Ростовом". Есть предложения от других российских клубов"

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Полузащитник "Ростова" Саид Эззатоллахи отмеил, что он раздумывает над предложениями от европейских и ряда российских клубов. По словам иранца, находящегося в статусе свободного агента, если у него не получится найти себе новую команду, он еще может подписать новое соглашение с донской командой. В нынешнем сезоне хавбек провел 17 матчей за "Ростов" во всех турнирах, в которых забил два мяча.

- 2016 год был хорошим для меня, - приводит Tehran Times слова Эззатоллахи. - Я смог дебютировать в Лиге чемпионов, а в сборной даже забил гол. Должен поблагодарить тренера Ирана Карлуша Кейруша, который доверял мне и ставил в стартовый состав. Также мне было приятно, что команда поднялась в рейтинге ФИФА на 27-е место и смогла завершить год лидером отборочной группы на чемпионат мира.

В "Ростове" я запасной, и это несправедливо, потому что нахожусь в отличной форме. Мне предложили продлит контракт, но я сказал, что хочу немного подумать. У меня есть несколько предложений от европейских и российских клубов. Сейчас я свободный агент, но могу задержаться в "Ростове", если не найду новую команду.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Как так?

Басист Оставайся, Саид, весной игрового времени хватит всем. Да, ты запасной - но первый запасной. А Нобоа, Ерохин и Гацкан сейчас объективно сильнее, тут ничего не попишешь. ============= Согласен, но (имхо) Гацкан, и так-то небыстрый, теряет в резвости прямо на глазах. А при 2 матчах в неделю он начинает просто ползать по полю... И как раз иранца надо бы подключать почаще. Но не подключают. То же самое, правда в меньшей степени. относится и к Калачеву.

13:12

wowaizrostowa73

+1

12:54

Басист

Оставайся, Саид, весной игрового времени хватит всем. Да, ты запасной - но первый запасной. А Нобоа, Ерохин и Гацкан сейчас объективно сильнее, тут ничего не попишешь.

04:12

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ