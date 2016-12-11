Саид Эззатоллахи: "Я пока не продлил контракт с "Ростовом". Есть предложения от других российских клубов"

Полузащитник "Ростова" Саид Эззатоллахи отмеил, что он раздумывает над предложениями от европейских и ряда российских клубов. По словам иранца, находящегося в статусе свободного агента, если у него не получится найти себе новую команду, он еще может подписать новое соглашение с донской командой. В нынешнем сезоне хавбек провел 17 матчей за "Ростов" во всех турнирах, в которых забил два мяча.
- 2016 год был хорошим для меня, - приводит Tehran Times слова Эззатоллахи. - Я смог дебютировать в Лиге чемпионов, а в сборной даже забил гол. Должен поблагодарить тренера Ирана Карлуша Кейруша, который доверял мне и ставил в стартовый состав. Также мне было приятно, что команда поднялась в рейтинге ФИФА на 27-е место и смогла завершить год лидером отборочной группы на чемпионат мира.
В "Ростове" я запасной, и это несправедливо, потому что нахожусь в отличной форме. Мне предложили продлит контракт, но я сказал, что хочу немного подумать. У меня есть несколько предложений от европейских и российских клубов. Сейчас я свободный агент, но могу задержаться в "Ростове", если не найду новую команду.
Как так?
Басист Оставайся, Саид, весной игрового времени хватит всем. Да, ты запасной - но первый запасной. А Нобоа, Ерохин и Гацкан сейчас объективно сильнее, тут ничего не попишешь. ============= Согласен, но (имхо) Гацкан, и так-то небыстрый, теряет в резвости прямо на глазах. А при 2 матчах в неделю он начинает просто ползать по полю... И как раз иранца надо бы подключать почаще. Но не подключают. То же самое, правда в меньшей степени. относится и к Калачеву.
13:12
wowaizrostowa73
+1
12:54
Басист
Оставайся, Саид, весной игрового времени хватит всем. Да, ты запасной - но первый запасной. А Нобоа, Ерохин и Гацкан сейчас объективно сильнее, тут ничего не попишешь.
04:12