Защитник «Крыльев Советов» Костанца объяснил, почему Ороско пробил пенальти в матче с ЦСКА

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца объяснил, почему полузащитник самарцев Франко Ороско пробил пенальти в матче 20-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).

«Франко чувствовал себя уверенно, он попросил пробить пенальти. Закончилось так, как закончилось. Вся команда его успокаивала, это часть футбола. Самое важное — успокоиться, чтобы голова оставалась ясной перед следующими матчами», — приводиь слова Костанцы Metaratings.ru.

37-летний Акинфеев отразил одиннадцатиметровый Ороско в концовке матча против «Крыльев Советов».

С 19 сейвами россиянин является лучшим голкипером в истории чемпионатов России по количеству отраженных пенальти.