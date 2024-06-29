Садыгов сообщил, что «Химки» ведут переговоры с Джикией

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о переговорах с защитником Георгием Джикией.

«Переговоры с Георгием Джикией ведутся. Но пока до конкретики дело не дошло, общаемся», — сказал Садыгов «СЭ».

Ранее сообщалось, что 30-летний защитник получил предложение от подмосковных «Химок».

Джикия выступал за «Спартак» с января 2017 года. Футболист покинул московский клуб по окончании сезона-2023/24 и стал свободным агентом.