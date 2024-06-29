Бушманов: «Джикия станет основным футболистом в «Химках», столпом обороны»
Экс-наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал возможный переход защитника Георгия Джикии в «Химки».
«Конечно, Джикия усилит «Химки». Команда вернулась в РПЛ, поэтому ей нужны квалифицированные футболисты. Опытные игроки нужны в каждой команде. Естественно, Георгий станет столпом обороны, будет основным футболистом в «Химках», — сказал Бушманов «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что у Джикии есть предложение от «Химок». Переговоры с футболистом ведет лично бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий подмосковный клуб.
Источник: РБ Спорт
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