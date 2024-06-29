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Бушманов: «Джикия станет основным футболистом в «Химках», столпом обороны»

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Экс-наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал возможный переход защитника Георгия Джикии в «Химки».

«Конечно, Джикия усилит «Химки». Команда вернулась в РПЛ, поэтому ей нужны квалифицированные футболисты. Опытные игроки нужны в каждой команде. Естественно, Георгий станет столпом обороны, будет основным футболистом в «Химках», — сказал Бушманов «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что у Джикии есть предложение от «Химок». Переговоры с футболистом ведет лично бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий подмосковный клуб.

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
Евгений Бушманов
ФК Химки
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