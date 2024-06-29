«РБ Спорт»: у Джикии есть предложение от «Химок»
У экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии есть предложение из «Химок», сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, переговоры с игроком ведет лично бизнесмен Туфан Садыгов. Джикии предлагают контракт на 0,7 миллиона евро в год.
Защитник выступал за «Спартак» с января 2017 года. Футболист покинул московский клуб по окончании сезона-2023/24 и стал свободным агентом.
Ранее агент Джикии заявил, что сомневается, что футболист продолжит карьеру в России.
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
|- : -
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
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