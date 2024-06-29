«РБ Спорт»: у Джикии есть предложение от «Химок»

У экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии есть предложение из «Химок», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, переговоры с игроком ведет лично бизнесмен Туфан Садыгов. Джикии предлагают контракт на 0,7 миллиона евро в год.

Защитник выступал за «Спартак» с января 2017 года. Футболист покинул московский клуб по окончании сезона-2023/24 и стал свободным агентом.