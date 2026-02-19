Сааведра перешел из «Сочи» в «Рубин» на правах аренды
Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра перешел в «Рубин».
Стороны заключили соглашение об аренде 27-летнего чилийца с приоритетным правом выкупа до конца сезона-2025/26.
Сааведра выступал за «Сочи» с зимы 2024 года. За это время на его счету 73 матча во всех турнирах, в которых он отметился 6 голами и 8 результативными передачами.
«Сочи» с 9 очками занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» с 23 очками — на седьмой строчке.
Источник: ФК «Сочи»
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|4
|1
|1
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|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
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|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
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|10
|
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|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
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|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
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|6
|1
|3
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|1
|3
|2
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|6
|
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|6
|1
|2
|3
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|5
|
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|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
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|6
|0
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|3
|6-15
|3
|
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|Факел
|6
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|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|- : -
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0
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