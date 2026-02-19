Сааведра перешел из «Сочи» в «Рубин» на правах аренды

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра перешел в «Рубин».

Стороны заключили соглашение об аренде 27-летнего чилийца с приоритетным правом выкупа до конца сезона-2025/26.

Сааведра выступал за «Сочи» с зимы 2024 года. За это время на его счету 73 матча во всех турнирах, в которых он отметился 6 голами и 8 результативными передачами.

«Сочи» с 9 очками занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» с 23 очками — на седьмой строчке.